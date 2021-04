Calciomercato Juventus, futuro Dybala: la decisione del club

Il calciomercato della Juventus in estate sarà sicuramente molto intenso, con diversi acquisti e cessioni che ci saranno in casa bianconera.

L’obiettivo è rimanere al top in Italia e in Europa, e ringiovanire un organico che ha indubbiamente bisogno di nuovi innesti in grado di costruire un nuovo ciclo vincente. Rinforzi attesi un po’ in tutti i reparti, ma anche la Juventus – così come gli altri club – dovrà fare i conti con il bilancio e con l’impossibilità di spendere troppo. Si lavorerà molto sugli scambi, ma se ovviamente arrivasse un’offerta importante per il big sarebbe difficile da non prendere in considerazione. Specie se questo big sarà Paulo Dybala, il cui futuro sembra essere lontano dai bianconeri.

