Calciomercato Juventus, niente pace con Dybala: via con lo scambio o gratis

Nonostante il gol al Napoli Paulo Dybala non rinnoverà con la Juventus. La Joya partirà gratis nel 2022. Perdita economica ingente.

Paulo Dybala e la Juventus ormai sono separati in casa. La Joya sta entrando nell’ottica di dover lasciare la Vecchia Signora, suo grande amore, proprio nella raggiunta maturità sportiva. Pensare che solo un anno fa prendeva per mano i Campioni d’Italia e li portava alla conquista del nono titolo di fila. Veniva eletto MVP del campionato e sembrava ad un passo dal rinnovo. Poi la notte maledetta col Lione, il nuovo infortunio e una stagione disgraziata con poche presenze. In cuor suo è ferito, irritato verso il club e medita azioni clamorose.

Dybala può partire a zero

La Juventus ha bisogno di lui per salvare la stagione, scrive la Gazzetta dello Sport. Nel frattempo però tra il club e l’argentino continua la guerra fredda per il rinnovo del contratto. La telenovela va avanti da oltre un anno e le parti non sono mai state così lontane: la fumata bianca per il rinnovo non arriva, la Juve vorrebbe cederlo per fare plusvalenza, Dybala invece senza rinnovo punta a restare per andare via gratis. E, sul mercato, si accettano proposte. Paulo rappresenta per la Juve la possibilità di una ricca plusvalenza, ecco perché il club pensa a uno scambio alla Pjanic-Arthur. Paulo è amareggiato (s’aspettava più chiarezza) ma ha ancora la Juve come priorità e in alternativa cerca un club disposto a metterlo al centro del progetto (come non sarebbero, ad esempio, il Psg di Neymar e Mbappé e il Barça di Messi).