Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: l’accordo non c’è, pronto il blitz

Calhanoglu alla Juventus, calciomercato: il turco non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan, e nelle prossime ore sono attese novità

Calciomercato Juventus Calhanoglu / Dopo un inizio di stagione davvero straripante, Hakan Calhanoglu non è riusciti più a confermarsi e se il Milan ha perso colpi nella seconda parte del campionato, ciò è da attribuire a tutte le vicissitudini che si sono venute a creare attorno al calciatore turco, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri in scadenza quest’estate.

Come riportato da TMW, ballerebbe ancora mezzo milione tra la richiesta ( quadriennale da 4,5 milioni) e l’offerta ( 4 milioni). Nei prossimi giorni sono attesi dei summit tra le parti per sbrogliare la matassa e riuscire a trovare un accordo che non sembra impossibile, anche se la Juventus e l’Inter continuano a restare alla finestra, pronte ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.