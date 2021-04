Atalanta-Juventus: le probabili formazioni della super-sfida

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus vedono ancora qualche dubbio per parte. Pirlo deve scegliere il ruolo di Cuadrado. Kulusevski…

Paulo Dybala si gioca un posto con Alvaro Morata in un ballottaggio apertissimo nell’attacco della Vecchia Signora che sfiderà la Dea. L’argentino è leggermente favorito su Alvaro, questo filtra oggi ma la sfida è davvero alla pari. Kulusevski sarà titolare in fascia così come Chiesa, sicuro di giocare naturalmente anche Cristiano Ronaldo: sono le info che fornisce la Gazzetta dello Sport questa mattina. Il 4-4-2 del “Maestro” non è in discussione, ma le probabili formazioni di Atalanta-Juventus presentano ancora dei dubbi importanti.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni

Tra i bianconeri, ad esempio, va deciso il ruolo di Cuadrado. Il colombiano, agendo da terzino, liberebbe in fascia Kulusevski. in questo modo Danilo agirebbe sull’out mancino con Alex Sandro in panchina. Viceversa il brasiliano giocherebbe dal 1′, con Danilo a destra e Cuadrado ala. Atalanta-Juventus, inoltre, lascia ancora aperto il dubbio in attacco tra Morata e Dybala.