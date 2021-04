Juventus Parma, le PAGELLE: Alex Sandro goleador, Cuadrado inarrestabile

Pagelle Juventus Parma e voti: all’Allianz Stadium termina 3-1 grazie alle reti messe a segno da Alex Sandro e De Ligt

PAGELLE JUVENTUS

Buffon 6 Impotente sul goal di Brugman, per il resto ordinaria amministrazione

Cuadrado 7 Il colombiano è sempre una spina nel fianco delle difese avversarie: attacca, difende con ordine, si propone con costanza e fantasia. Sfiora il goal in un paio di occasioni, serve un cioccolatino sulla testa di Alex Sandro che il collega di reparto non deve far altro che spingere in rete

Danilo 6,5 Qualità, corsa, esperienza: Danilo è la rivelazione di questo campionato per i bianconeri