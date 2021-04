Calciomercato Juventus, il club lo blocca: obiettivo sfumato?

Calciomercato Juventus, il club blocca l’attaccante anche per la prossima stagione. Non si muoverà, qualunque sia la posizione di classifica

“Qualunque sia la posizione di classifica, alla fine della stagione, non si muoverà. Lo abbiamo già comunicato al calciatore e la nostra posizione è chiara”. Le porte chiuse arrivano direttamente dal direttore sportivo del Borussia Dortmund. Con buona pace di Raiola, della Juventus, e di Haaland. Il talento norvegese non lascerà i gialloneri.

Parola di Michael Zorc diesse della formazione tedesca, che intervistato da Sky Sport ha parlato chiaramente del futuro del calciatore. Il Borussia, in lotta per un posto nella prossima Champions, non lo lascerà partire. Nonostante il procuratore di Haaland, Mino Raiola, insieme al padre del calciatore, abbia già fatto il giro di mezza Europa per capire le intenzioni dei vari club. Su Haaland, oltre la Juve, c’erano (e ci sono comunque), anche Real Madrid e Manchester United.

LEGGI ANCHE: Juventus, contro la Fiorentina rischia di non esserci

LEGGI ANCHE: Juventus, le rivelazioni di Biasin su Marotta e Agnelli

Calciomercato Juventus, Haaland si allontana

Alla ricerca di un attaccante che vada a completare il reparto per la prossima stagione, la Juventus aveva fatto un sondaggio per uno dei migliori talenti in circolazione. La nascita della Superlega – clamorosamente sfumata – avrebbe garantito un importante budget sul mercato. Da sfruttare per riuscire ad arrivare ad Haaland. Soprattutto con il futuro, ancora incerto, di Ronaldo e Paulo Dybala.

Ma le prole di Zorc – almeno per ora – hanno chiuso qualunque possibilità per il futuro, almeno quello immediato. Haaland rimarrà (?) in Germania. Anche se il mercato è lungo e ricco di colpi di scena. E le cose possono davvero cambiare in qualunque momento. Adesso però, il quadro sembra un po’ più chiaro. Il norvegese, a parole, continuerà a giocare in Bundesliga.