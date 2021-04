Juventus, contro la Fiorentina rischia di non esserci

La Juventus non si ferma. Dopo aver conquistato i tre punti contro il Parma ora si sta preparando per il prossimo ostacolo da superare.

“La squadra si è subito ritrovata questa mattina per iniziare a preparare il prossimo incontro. Il programma di allenamento odierno, come sempre accade il giorno dopo una partita, è stato così organizzato: scarico per chi è sceso in campo nella serata di ieri, esercitazioni dedicate a possesso palla e partitella per la restante parte del gruppo” si legge sul sito del club bianconero relativamente all’allenamento odierno. Ma si deve guardare già avanti, alla partita contro la Fiorentina di domenica prossima.

