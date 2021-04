Calciomercato Juventus, occasione in attacco: c’è anche l’Inter

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà un po’ rinforzarsi in tutti i reparti per tentare un nuovo assalto allo scudetto e alla Champions.

I bianconeri, dopo questa stagione decisamente non all’altezza delle aspettative, sono molto attesi dai tifosi in chiave mercato. La rosa ha bisogno di innesti di qualità, di calciatori che siano in grado di fare la differenza anche in Europa. Anche in attacco ci saranno delle novità. Rimane da capire quale sarà il futuro di Ronaldo, Dybala e Morata. Ma in ogni caso la Juventus ha bisogno di un altro attaccante, visti i tanti impegni che sicuramente saranno in calendario. E ci sono delle buone occasioni, non solo in serie A, che potrebbero essere sfruttate.

