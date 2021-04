Calciomercato Juventus, si stringe per il bomber a parametro zero

Il prossimo calciomercato della Juventus vedrà delle pedine importanti muoversi. Si ipotizzano cessioni, vero, ma anche grandi acquisti.

Dopo questa stagione che è stata avara di soddisfazioni per i tifosi bianconeri, è scontato dire che si guarda in avanti con fiducia e con la necessità di rinforzare un organico che anche per questioni anagrafiche va rinnovato. E in tutti i reparti. E’ però in quello avanzato che ci sono i maggiori punti interrogativi. Ronaldo può rimanere ma senza Champions potrebbe anche decidere di cambiare maglia. Il futuro di Dybala è legato al rinnovo del contratto mentre per Morata si può pensare ad un rinnovo del prestito oneroso. Arriveranno nuovi volti e un obiettivo è già nel mirino.



