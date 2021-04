Allegri, tutto fatto per il ritorno alla Juventus. I dettagli del contratto

Massimiliano Allegri ha già un contratto per la prossima stagione. E’ questa la bomba lanciata stamattina dal Corriere della Sera. Il quotidiano, nella sua edizione di Torino, spiega che così giurano i suoi amici più fedeli. Questo al punto che ieri sono cresciuti gli indizi che portano a identificare nella Juve il contraente dell’accordo. Il club smentisce qualsiasi svolta, anche se tale dichiarazione. A cinque giornate dalla fine, e con la qualificazione Champions in ballo, però sarebbe perfettamente comprensibile.

Allegri, la firma sarebbe già arrivata

A 700 giorni dall’addio alla squadra con cui aveva vinto cinque scudetti filati, l’allenatore è così in pole position per tornarci. A partire dalla prossima stagione. Allegri, anche di recente avvistato a Torino (dove ha casa), ha parlato più volte con Andrea Agnelli, con il quale è rimasto in ottimi rapporti, come con la proprietà. E gli ultimi giorni, e gli ultimi eventi, hanno dato un’accelerata. Di certo c’è che l’allenatore, fino a un paio di mesi fa era a un passo dalla Roma, ma quasi all’improvviso tutto è sfumato, e non per colpa del club giallorosso.