Calciomercato Juventus, l’infortunio non dà tregua: stagione finita

Nel prossimo calciomercato la Juventus non dovrà guardare solo al suo organico ma anche ai giocatori di proprietà che attualmente non sono a Torino.

Uno di questi è l’attaccante esterno Douglas Costa, che i bianconeri hanno ceduto al Bayern Monaco in prestito in questa stagione. Con la speranza che le prestazioni del brasiliano potessero indurre il club tedesco a riscattare il suo cartellino. Ipotesi che il Bayern non prenderà in considerazione, anche perchè il calciatore brasiliano è stato frenato spesso da infortuni che non gli hanno permesso di mettersi in mostra per come avrebbe voluto. Fuori da febbraio, potrebbe non scendere più in campo fino alla fine del campionato tedesco, che ormai la sua squadra si appresta a vincere.

