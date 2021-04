Calciomercato Juventus, il City lo libera: pronto l’assalto

Calciomercato Juventus, il City potrebbe liberare l’attaccante. E la società bianconera rimane vigile su uno dei prossimi obiettivi

La situazione in casa Juventus, soprattutto in attacco, non è ancora delineata per la prossima stagione. Nessuno è sicuro, al 100%, di rimanere a Torino. Né Ronaldo, passando per Dybala, e chiudendo con Morata. Ma andiamo con ordine. Il portoghese è tentato da un ritorno al Real Madrid. Anche se dalla Spagna hanno già fatto sapere di non essere interessati. Ma all’orizzonte c’è sempre la pista che conduce al Manchester United, che in più di un’occasione ha fatto capire di poter essere pronta a riaccogliere CR7.

Continuando con Dybala: il benedetto (o maledetto) rinnovo tarda ad arrivare. La Joya va in scadenza nel 2022, ma è impensabile fargli iniziare la prossima stagione senza sapere nulla sul contratto. Se alcuni mesi fa una partenza sembrava quanto mai possibile, adesso, dopo il ritorno in campo con annessa rete al Napoli, le parti si sono un po’ riavvicinate. Ma sul futuro, nessuna certezza.

Infine questione Morata: servono altri 10 milioni di euro per rinnovare il prestito con l’Atletico Madrid. Una cifra che la Juventus sembrerebbe disposta a versare nelle casse della società spagnola. Ma, anche in questo caso, ancora non è detta l’ultima parola.