Juventus, buone notizie dall’infermeria: contro l’Udinese possibili titolari

Per la Juventus è tempo di concentrarsi in vista della prossima partita che la vedrà protagonista domenica in Friuli per affrontare l’Udinese.

Non ci sono alternative alla vittoria considerando che si è ormai entrati nelle ultime giornate di campionato e la volata Champions vede coinvolte tante squadre. Riuscirà ad ottenere il piazzamento desiderato solo chi terrà i nervi saldi e sbaglierà di meno. “La Juve si è ritrovata nuovamente al Training Center per una nuova giornata di lavoro sul campo. – si legge sul sito bianconero – In questa fase della stagione è d’obbligo pensare a una gara alla volta e il futuro prossimo dei bianconeri si chiama Udinese. Per preparare al meglio questo appuntamento, dunque, il gruppo si è ancora concentrato sulle esercitazioni tattiche”. Domani prevista una seduta pomeridiana.

