Juventus, confronto tra gli ultras del Milan e Donnarumma

La Juventus è in lotta per un posto nelle prime quattro posizioni della classifica e nel prossimo turno dovrà affrontare il Milan.

Quello contro i rossoneri sarà un match assolutamente da vincere, uno scontro diretto. Certamente prima non bisogna lasciare punti per strada e contro l’Udinese, quest’oggi, ci si attende una grande prova da parte di Ronaldo e compagni. A difendere i pali del Milan c’è Donnarumma, calciatore che è in scadenza di contratto a giugno e che ancora non ha accettato l’offerta di rinnovo dei rossoneri. Sulle sue tracce ci sono diversi club tra cui anche la Juventus. Un futuro tutto da decidere insomma, con i tifosi del Milan che sperano possa rimanere. Il clima a Milanello però pare abbastanza teso.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, valzer delle panchine: può succedere di tutto

LEGGI ANCHE —>Juventus, dalla Germania tremano: vede solo il bianconero