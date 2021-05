De Paul alla Juventus, calciomercato | Maxi offerta sul piatto

Calciomercato Juventus, affare De Paul: super offerta sul piatto. Le ultime sull’affare che riguarda l’argentino

De Paul Juventus calciomercato / Sebbene Rodrigo De Paul sia stato accostato in più di una circostanza alla Juventus, la sua destinazione potrebbe non essere Torino. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’argentino sarebbe entrato nel mirino del Milan, che avrebbe messo sul piatto una super offerta: 10 milioni più il cartellino di Hauge ( valutato sui 20 milioni di euro).

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ha firmato con i bianconeri

Un’offerta importante, che sebbene non soddisfi ancora le richieste dei friulani, va comunque presa in considerazione, anche perché al momento non si segnalano altre offerte per “Don Rodrigo”, per il quale sembrano esserci stati soltanto timidi abboccamenti con alcuni club della Premier League, ma nulla di più. Il Milan è entrato a gamba tesa, e spera di poter far breccia nel muro eretto dai bianconeri, che continuano a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello.