Calciomercato Juventus, Szczesny al Borussia | C’è un annuncio

Szczesny al Borussia, calciomercato Juventus: svelato il futuro del portiere polacco. Ecco l’annuncio tanto atteso

Szczesny Juventus calciomercato / Il possibile approdo di Gianluigi Donnarumma alla Juventus ha ridimensionato anche le chances di Szczesny di rimanere sotto l’ombra della Mole. L’eventuale arrivo di “Gigio“, infatti, sarebbe la condicio sine qua non dell’addio dell’ex portiere della Roma, che avrebbe ricevuto delle offerte in Premier League e in Bundesliga. Resta da definire anche il futuro di Buffon, per il quale nelle scorse settimane si era parlato di un possibile interessamento dell‘Atalanta: una notizia che fino ad ora non ha trovato conferma, ma è una pista che comunque va seguita.

Ritornando per un momento sul tema Szczesny, interessanti aggiornamenti sono forniti da TMW. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Borussia Dortmund si sarebbe auto escluso nella corsa al calciatore: carta d’identità non più “verde” e ingaggio troppo elevato per gli standard gialloneri i motivi di un affare che è destinato ad essere confinato nelle mere possibilità utopistiche.