Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ha firmato con i bianconeri

Calciomercato Juventus, ha firmato per i bianconeri: altro colpo messo a segno da Fabio Paratici. Le ultimissime sull’accordo

Colpo in prospettiva per la #Juventus : preso Dean #Huijsen , difensore olandese del 2005 proveniente dal Malaga. Ha firmato con i bianconeri un contratto triennale. ✍️✅⚪️⚫️ @GoalItalia

Calciomercato Juventus / Un occhio al presente, ma anche e soprattutto uno al futuro. In questo duplice binario Fabio Paratici vuole orientare la prossima campagna acquisti della Juventus Fabio Paratici, per cercare di mettere a segno quei colpi con i quali abbassare il monte ingaggi e ringiovanire una rosa spossata da tanti anni di successi. Alla luce del sempre più probabile addio di Giorgio Chiellini, che salvo clamorose novità non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri, nelle ultime ore è stato ufficializzato l’acquisto in prospettiva di Dean Huijsen.

Il giovane calciatore olandese ex Malaga, come rivelato da Romeo Agresti, ha firmato un contratto triennale. Forsa fisica, capacità di impostazione e grande temperamento: queste le caratteristiche che hanno convinto gli scout bianconeri ad avallare l’acquisto di Huijsen, del quale si dice un gran bene. Un talento da far crescere e maturare, senza caricarlo eccessivamente di pressioni: il ricambio generazionale in casa Juve è solo cominciato.