Calciomercato Juventus, è caldo l’asse col Barcellona: scambio in vista

Calciomercato Juventus, rimane caldo l’asse con il Barcellona anche per via della Superlega. Le ultime parlano di un possibile scambio

C’è da ricostruire. Da inventarsi qualcosa affinché nella prossima stagione non vengano commessi gli errori fatti, e ripetuti, quest’anno. Sarà un finale di campionato importante. Che sicuramente indirizzerà il futuro della Juventus. E anche le scelte di mercato verranno fatte, ovviamente, se arriverà la qualificazione alla prossima Champions League. Che adesso rimane davvero appesa a un filo. E che pare impossibile.

Potrebbero esserci diverse partenze se nella prossima stagione i bianconeri saranno costretti a giocare l’Europa League. Oltre Ronaldo, ovviamente, che saluterà in questo caso, la sensazione e che per molti, le sirene del mercato, potrebbero suonare. Anche in maniera decisiva. Uno su tutti, secondo quanto riporta calciomercato.it, potrebbe essere de Ligt. Il difensore olandese, arrivato due stagioni fa dall’Ajax, potrebbe accettare l’offerta che il Barcellona potrebbe mettere sul piatto.

