Juventus, c’è l’annuncio di Buffon: ha deciso il suo futuro

Juventus, arriva l’annuncio di Gianluigi Buffon per la prossima stagione. Il portiere ha deciso il suo futuro. Ecco cos’ha detto

Ha deciso Buffon. Il portiere bianconero è uscito allo scoperto pochi minuti fa. Svelando quasi sarà il suo futuro. Una scelta che sembrava nell’aria da un po’ di tempo, e che adesso ha anche i crismi dell’ufficialità. In un’intervista rilasciata a Bein Sports, il numero 1 della società piemontese ha dichiarato: “Il mio futuro, adesso, è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juventus“.

Non ha ancora deciso se smettere. Questo è certo. Buffon è in cerca di “nuovi stimoli e motivazioni, altrimenti dirò addio al calcio” ha ancora continuato. Si chiude un’era quindi in casa bianconera. Questa volta però in maniera definitiva sul campo. In futuro, per l’estremo difensore arrivato nel 2000, ci potrebbe anche essere un ruolo all’interno della società. Ma non questo sicuramente il momento di parlarne.

