Dybala, periodo nero. Ma arriva l’occasione per il riscatto con la Juventus

Paulo Dybala sta vivendo il momento più difficile della sua carriera da calciatore. Dopo la panchina con l’Inter, l’esclusione dall’Argentina.

Periodaccio per Paulo Dybala. Come noto, la naturale conseguenza di una stagione pessima è l’assenza del suo nome dalla lista dei 30 convocati da Lionel Scaloni. Per le prossime partite dell’Argentina, quelle di qualificazione al Mondiale, lui non ci sarà. A questo punto è lecito chiedersi se ci sarà per la Copa America. Sfogliando questo elenco, c’è da preoccuparsi. Il Corriere dello Sport spiega che lo schiaffo ricevuto sabato pomeriggio è stato forte.

