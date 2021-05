Ronaldo, manca soltanto un trofeo. La Juventus gli serve l’assist

A Cristiano Ronaldo manca soltanto la Coppa Italia. L’anno scorso ha perso in finale ai rigori, prova il bis contro l’Atalanta. E’ mission impossible?

Cristiano Ronaldo non è riuscito a vincere la Champions League con la Juventus. Peggio, è riuscito (ma non per colpa sua) a perdere uno scudetto e darlo all’Inter. Al netto di tutto ciò al termine della sua esperienza in bianconero conterà due tricolori, una Supercoppa e domenica sera il titolo di capocannoniere. Sarà l’unico al mondo ad esserlo diventato in Inghilterra, Spagna e Italia. Ma c’è qualcosa che gli sfugge ed è difficile che arrivi. Ne parla questa mattina la Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fumata bianca per il trequartista: c’è una novità