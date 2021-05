By

Calciomercato Juventus, i bianconeri in pole e praticamente pronti a chiudere per il trequartista. Psg in secondo piano.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Calhanoglu. La pista Psg sembra essersi raffreddata del tutto e adesso i bianconeri rimangono la priorità. Il trequartista turco non ha ancora trovato un accordo con il club rossonero per il rinnovo e adesso la priorità rimane la Vecchia Signora, pronta a chiudere il primo colpo della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, fumata bianca per il trequartista: c’è una novità

Fumata bianca per il trequartista, ora ci siamo. I bianconeri sono pronti a chiudere per il centrocampista turco del Milan: Hakan Calhanoglu. Il duttile profilo è già seguito da diverso tempo dai bianconeri, ma in questo momento sembra essere arrivata l’accelerata definitiva, visto che la dirigenza ha alzato l’offerta. Si parla di uno stipendio da 5 milioni più bonus con il Psg – ormai – arenato. Una mossa finale che sembra aver convinto tutti, l’entourage del giocatore è pronto ad accontentare l’offerta della Vecchia Signora regalando il primo obiettivo al prossimo allenatore.