Donnarumma, ecco la notizia tanto attesa. Juve, ora tutto è chiaro

Donnarumma sembra sempre più distante dal Milan. La Juventus a questo punto può sferrare il suo attacco al portiere della Nazionale.

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Sportitalia, il rinnovo tra Donnarumma e il Milan appare sempre più lontano. Nessun accordo trovato tra il portiere, il suo procuratore Mino Raiola e il Milan con la dirigenza rossonera. Maldini, infatti, non avrebbe accettato le richieste del giocatore. A poche settimane dal 30 giugno, diminuiscono le possibilità di vedere il portiere in maglia rossonera nella prossima stagione. E’ un importante assist per la Juventus che non ha mai nascosto le proprie velleità di portarlo a Torino e farne una bandiera.

