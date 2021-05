Zidane alla Juventus, calciomercato | Arriva l’annuncio del tecnico francese

Calciomercato Juventus, Zidane in bianconero: annuncio del tecnico francese al termine del match contro il Villareal

Zidane Juventus calciomercato / Dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Zinedine Zidane al termine della gara contro il Villareal che, sebbene sia stata vinta dai Blancos, non ha permesso alle Merengues di superare l’Atletico Madrid, che è riuscito a vincere contro il Valladolid grazie a Luis Suarez. Ecco le parole del tecnico francese, per il quale l’ipotesi addio non è affatto da escludere:

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che hanno dato tutto, in una stagione non semplice. Anche oggi, nel primo tempo non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, ma siamo venuti fuori alla distanza, e nel finale siamo riusciti a ribaltarla. Non sono arrivati trofei, ma lo spirito è stato quello giusto. Per quanto concerne la mia situazione, ho un contratto: nei prossimi giorni mi incontrerò con il presidente e valuteremo il da farsi. Ma ora non è il momento di parlarne: complimenti all’Atletico, e ai miei ragazzi.