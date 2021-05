Calciomercato Juventus, passi avanti per il rinnovo | Chiusura vicina

Calciomercato Juventus, rinnovo non molto lontano: trapela ottimismo per il prolungamento del contratto del top player

Calciomercato Juventus Cuadrado / Una delle rivelazioni di questa stagione a forti tinte chiaroscurali per la Juventus è stato sicuramente Juan Cuadrado, il cui apporto alla causa si è rivelato assolutamente determinante, soprattutto in termini di assist. Da molti considerato il regista aggiunto della manovra bianconera, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022: secondo quanto riportato da Romeo Agresti su Goal.com, trapela ottimismo per il buon esito della trattativa relativa al prolungamento.

La verità della Vecchia Signora è quella di puntare forte sull’ex Fiorentina e Chelsea, sebbene tra poco più di 12 mesi avrà 34 anni: l’esterno è un valore aggiunto sia in termini di carisma, che di tecnica, e Paratici potrebbe incontrarsi nelle prossime settimane, per mettere nero su bianco ad un accordo che sembra essere stato già trovato a grandi linee. Probabile che la fumata bianca si trovi per un biennale, anche se non sono state rese ancora note le cifre dell’eventuale accordo.