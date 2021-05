Pagelle Bologna Juventus e voti | Morata e Chiesa sfavillanti: bene Kulusevski

Voti e pagelle di Bologna Juventus: il match del Dall’Ara si è chiuso sull’1-4 per effetto delle reti di Chiesa, Morata e Rabiot

Pagelle Juventus

Szczesny 6 Non è stato impegnato molte volte, ma quando i felsinei si sono resi pericolosi con Barrow e Palacio, Tek ha risposto presente. Non può nulla su Orsolini

Cuadrado 6,5 Attento e preciso: non si segnalano tanti spunti in fase offensiva, ma la sua è una prova di sostanza. Ed è quello che serviva

Alex Sandro 6 Ordinato e puntuale

De Ligt 6,5 Non commette alcuna sbavatura: pedina ad uomo Palacio, non lasciandolo mai girare: maestoso

Chiellini 6,5 Rasenta la perfezione super Chiello: suona la carica ai suoi nel momento più difficile

Danilo 6,5 Da play si disimpegna piuttosto bene: poliedrico

Rabiot 7,5 Chapeau, Rabiot. Il francese conferma gli enormi passi in avanti mostrati nelle ultime settimane, disputando una prestazione sontuosa. Entra in quasi tutti i goals bianconeri, e trova la rete con un inserimento d’alta scuola: rinato

Chiesa 7,5 Si sprecano gli aggettivi per descriverlo: Fedex è l’anima di questa Juve. Corre, lotta, si sacrifica: spettacolare

Kulusevski 6,5 Lo svedese is on fire: suo il guizzo che porta all’1-0, ma ha il solito difetto di traccheggiare troppo con la palla tra i piedi

Dybala 7 Manda a scuola i centrocampisti di Mihajlovic con alcune giocate di antologia: apparecchia la tavola per il goal di Morata

Morata 8 Da tanto, troppo tempo non si vedeva uno spagnolo in così grande spolvero: facile facile il tap in dello O-2, sublime l’aggancio con il quale si sistema la palla per sua doppietta