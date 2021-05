Kulusevski, la Juventus ritrova il suo gioiello. E’ sbocciato del tutto?

Dejan Kulusevski esaltato dalla stampa nazionale. Dopo la Coppa Italia altra prestazione incredibile anche sul campo del Bologna. I giudizi.

Dejan Kulusevski forse è stato bocciato troppo frettolosamente. Le accuse rivolte a Paratici e Pirlo di aver rispettivamente preso un bidone e averlo rovinato stanno cadendo. Nonostante un rendimento al di sotto delle aspettative, Il Maestro ha deciso di impiegarlo con grande costanza anche a fine stagione e la crescita è stata evidente. Decisiva la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta dove è sbocciato. A Bologna, ieri, si è confermato sui livelli ammirati a Parma. Il tutto lascia sperare per il meglio in vista della prossima stagione.

Kulusevski, i giudizi della stampa

Se n’è accorta la stampa nazionale, che lo ha portato alle stelle. La Gazzetta dello Sport gli ha dato 7.5. «La Var gli annulla la giornata top, uno stop & go con mancino all’angolo – scrive -. Tecnonogia insensibile. Restano la partecipazione all’1-0, l’assist a Rabiot e un’altra bella gara». Anche il Corriere dello Sport gli attribuisce un voto alto. Un bel 7 per l’esattezza. «L’uomo di Coppa Italia trasloca in fascia ma il prodotto non cambia – si legge nel giudizio -. Ispira il vantaggio, poi manda in porta Rabiot».