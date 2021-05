Kulusevski e Chiesa, adesso la Juventus deve fare i conti con loro

Prima o poi, tra tre mesi o un anno, la Juve sarà una squadra senza Ronaldo, con grandi talenti responsabilizzati. Domenica sera è un buon esempio. Dybala e Morata davanti, Kulusevski e Chiesa sulle fasce. Tre figli degli anni Novanta e un ragazzo del Duemila, età media non lontana dai 25 anni. Non giovani – la definizione vale al massimo per Dejan – ma con tanto futuro davanti. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi nel tracciare il futuro della Vecchia Signora