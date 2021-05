Pirlo, cosa succede in casa Juventus. Ora Andrea ha paura

Andrea Pirlo, di ritorno dalla trasferta di Bologna, è andato in sede alla Continassa. L’attesa delle decisioni attese per il postcampionato, tuttavia, ha sortito un nulla di fatto. I tuoni restano, così come le tantissime voci, le presunte indiscrezioni, realissimi depistaggi. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, però, non esiste nessuna ufficialità. Il Maestro quasi sicuramente non ha ricevuto comunicazioni dalla società e continua a sentirsi convinto di meritare una conferma.