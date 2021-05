Calciomercato Juventus, non solo Allegri o Zidane: c’è un terzo candidato

Calciomercato Juventus, non solo Allegri o Zidane, per il successore di Pirlo ci sarebbe un terzo candidato. Sviluppi nelle prossime ore

Partiamo dal fatto che sembra sia una corsa a due tra Allegri e Zidane. Ma di notizie ufficiali al momento non ne sono arrivate. Se non quella dell’addio di Paratici che dal 1° luglio sarà libero di trovarsi un’altra squadra. Le cose stanno in questo modo: Allegri avrebbe un accordo di massima con la Juventus e aspetta solamente di essere chiamato. La società attende però anche che Zidane faccia chiarezza sulle sue intenzioni. E soprattutto se vuole andare a prendersi la panchina della nazionale francese.

In questo contesto così delicato, nelle ultime ore, per il livornese, si sarebbe inserita anche l’Inter, che è ormai pronta a chiudere con Conte. Marotta avrebbe pensato proprio all’ex Juventus per il futuro. Ma questa trattativa sembra tutt’altro che semplice. Anzi, è tutta in salita.

