Inter nei guai, il tweet di denuncia di Eder diventa subito virale

Inter nei guai, il tweet di Eder diventa subito virale. La crisi nerazzurra è sempre più profonda. E l’addio di Conte vicino

Inter nei guai. Come si sapeva. Ma non si poteva immaginare che la questione esplodesse in questo modo solamente pochi giorni dopo la consegna della coppa dello scudetto. L’addio di Conte è sempre più vicino. E l’ufficialità potrebbe già arrivare nelle prossime ore.

L’Inter sta cercando di correre ai ripari, contattando Massimiliano Allegri. Ma il tecnico livornese in queste ore, e successivamente dopo l’addio di Paratici, sembra essere più vicino alla Juventus. Pochi istanti fa, a sintetizzare la situazione economica di Suning, è arrivato l’ennesimo tweet, polemico, di Eder, l’ex nerazzurro che negli ultimi mesi è sempre stato alle dipendenze di Zhang ma in Cina.

Pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prendeva 800 euro al mese. Suning🤮🤮 — Eder citadin martins (@Edercitadin7) May 26, 2021

Inter nei guai, la situazione

“Pensa che sono 8 mesi che non pagano gente che prevedeva 800 euro al mese, Suning”. Queste le parole al vetriolo dell’attaccante italiano. Che lasciano davvero spazio a pochi commenti. E fotografano, in maniera chiara, la situazione che in questo momento sta vivendo l’Inter. Sono ore frenetiche. Per cercare di mettete a posto le cose per il futuro. Un futuro che però adesso appare nero. Nerissimo.

La società nerazzurra vorrebbe trovare dal mercato almeno 100 milioni di euro. Sarebbero soldi per respirare. Per stare tranquilli. E in queste ore Marotta e Ausilio hanno anche incontrato un gruppo di tifosi per cercare di placare gli animi. Ma le notizie che arrivano in queste ore non sono delle migliori per i nerazzurri.