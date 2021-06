Gabriel Jesus è il sogno di Allegri. La Juventus può prendere un top player

Guardiola, dopo l’addio di Aguero, ha messo in preventivo l’ingaggio di Harry Kane dal Tottenham. Un’operazione da 160 milioni di euro solo di cartellino, spiega la Gazzetta dello Sport. Con un simile investimento Gabriel Jesus rischia di restare ai margini del progetto City. E la Juve, proprio in questi giorni, si è messa in lista d’attesa con il giocatore e ovviamente con la società di proprietà dello sceicco Mansour. Anche in passato gli uomini di Agnelli si erano fatti vivi con il nazionale brasiliano, ma senza reali possibilità di successo. Ora, invece, la situazione potrebbe cambiare in breve tempo e alla Continassa si stanno preparando all’eventualità.