Juventus, allarme per il giovane difensore bianconero. Problema all’inguine nell’ultimo allenamento. Ora si teme l’europeo.

Juventus, il difensore centrale olandese De Ligt dopo l’ultimo allenamento ha riscontrato un problema all’inguine che potrebbe, clamorosamente, rovinargli la partecipazione all’europeo. Ora in nazionale olandese si teme il forfait del difensore visto che i giorni dall’inizio delle partite sono sempre meno. Già abbiamo avuto la spiacevole notizia dell’assenza di Stefano Sensi, per il problema riscontrato agli adduttori, mentre ora è l’Olanda tiene il fiato sospeso sperando di riavere in extremis il formidabile giovane difensore.

Juventus, infortunio per il difensore: rischia di saltare l’europeo

Per l’Olanda sarebbe una perdita cruciale. Già rodato e decisamente impeccabile. De Ligt è probabilmente uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale. Carisma da leader, nonostante l’ancora giovanissima età. Per lui si tratta di un problema che dovrà, nuovamente, essere monitorato nei prossimi giorni. Ma gli olandesi sono in allarme.