Allegri spinge: vuole un suo fedelissimo alla Juventus

Max Allegri spinge per riportare Miralem Pjanic alla Juventus. Operazione complicata, ma i bianconeri ci proveranno fino all’ultimo minuto.

I bianconeri restano in attesa di riattivare il dialogo con Dybala, prima conferma chiesta da Allegri, sul tema contratto e di capire che cosa farà Ronaldo. Non è tutto. C’è un altro fedelissimo di Max che potrebbe tornare a Torino. Il Corriere dello Sport questa mattina ha parlato di Pjanic, reduce da un’annata difficile al Barcellona. Il bosniaco, a quanto pare, punta a rientrare alla base. L’affare, però, considerato che un anno fa è stato pagato 60 milioni più 5 di bonus, è possibile soltanto in prestito. Per questo il suo entourage avrebbe proposto ai blaugrana una soluzione di prestito biennale.

Pjanic, Allegri lo aspetta a braccia aperte

E lo sguardo di Mire è rivolto ai bianconeri. Con il Barça, inoltre, c’è un confronto a distanza pure su Depay. I catalani provano a chiudere per il bomber olandese, svincolato dal Lione. I media spagnoli riportano di un rilancio della Juve che avrebbe offerto un ingaggio da 8 milioni per tre anni, superiore ai 5 per tre stagioni, più un’opzione per una quarta, proposto dai blaugrana. L’arrivo sarà in volata, con Pjanic sullo sfondo.