Calciomercato Juventus, le ultime manovre di Cherubini, che cerca di piazzare i primi colpi in entrata e in uscita

Tante offerte dall’estero per #Rafia , la scorsa stagione tra i migliori della #Juventus #Under23 . La #Cremonese stringe per avere #Zanimacchia (di rientro dal Real Saragozza) e allungare il prestito di #Coccolo . E #Allegri valuta chi aggregare in prima squadra. #calciomercato

Calciomercato Juventus Rafia | Porte girevoli in casa Juventus. Cherubini non sarà impegnato soltanto a ridisegnare acquisti e cessioni per la “prima squadra”, ma punterà a sfoltire un organico che merita di essere “tagliato” in alcune sue considerevoli parti. Si cercherà, laddove possibile, di lasciar partire in prestito i giovani, per far sì che possano maturare esperienza e minutaggio: e di prospetti interessanti la Vecchia Signora ne ha in buon numero, a testimonianza dell’egregio lavoro svolto dall’Under 23 e dal settore primavera.

Calciomercato Juventus, Cherubini tra prestiti e addii| La situazione

Come rivelato da Giovanni Albanese, da sempre molto attento a ciò che succede in casa Juventus, sono tante le offerte sul piatto per il giovane Rafia, che in Coppa Italia contro il Genoa si è tolto anche la soddisfazione di trovare il primo goal con la maglia “dei grandi”. Velocità ed imprevedibilità: queste le due caratteristiche che lo rendono un profilo assolutamente appetibile, anche se non è escluso che Allegri non possa decidere di aggregarlo in prima squadra. Diverso è invece il discorso per Zanimacchia e Coccolo, per i quali è forte il pressing della Cremonese: ovviamente l’ultima decisione spetterà sempre al tecnico livornese, che potrà liberamente porre il veto su queste cessioni.