Calciomercato Juventus, pronto il rilancio | Maxi offerta per il sì

Calciomercato Juventus, pronto il rilancio: nelle prossime ore si tornerà alla carica per strappare il sì tanto atteso

Calciomercato Juventus De Paul | Sempre De Paul, irresistibilmente De Paul. Come fossero le lancette di un orologio svizzero a sancire un irresistibile count-down, oppure l’attrazione magnetica di un polo sempre acceso, non si fa che parlare o pensare a “Don Rodrigo”. E già, la mezzala argentina è finito sulla cresta dell’onda: meritatamente, sia chiaro, giacché le sue prestazioni rappresentano quel connubio di classe, esplosività, forza fisica e qualità che farebbe comodo a tante compagini, in Italia e all’estero. Sempre forte è il pressing dell’Atletico Madrid, che qualche giorno fa ha formalizzato la prima offerta ufficiale ai friulani: 20 milioni più il cartellino di Nehuen Perez, prontamente rispedita al mittente.

Calciomercato Juventus, l’Atletico insiste per De Paul: pronta un’altra offerta

De Paul Juventus Calciomercato | L’Udinese continua a chiedere 40 milioni di euro. Non un centesimo in meno, al punto che dalla Spagna trapela un’indiscrezione piuttosto indicativa: secondo quanto riportato da todofichajes.net, infatti, nei prossimi giorni i Colchoneros proporranno ai friulani un’altra offerta, per cercare di venire incontro alle richieste dei bianconeri. 30 milioni più Perez: in questo consisterà il secondo assalto dell’Atletico. Riuscirà a far breccia nel muro dell’Udinese? E la Juventus cosa deciderà di fare a quel punto?