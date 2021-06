Calciomercato Juventus, colpo Calhanoglu | Rivelazione in diretta

Calciomercato Juventus, affare Calhanoglu: annuncio in diretta sul possibile affondo bianconero per il turco

Calciomercato Juventus Calhanoglu | Nelle scorse settimane il profilo di Hakan Calhanoglu era stato accostato anche alla Juventus. Il trequartista turco, il cui contratto con il Milan scade tra pochi giorni, non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento con i rossoneri. Un muro contro muro che va avanti da molto tempo, e che per settimane ha frenato le manovre di Maldini: l’ex Bayer Leverkusen continua a chiedere almeno 5 milioni di euro annui, e non è intenzionato a scendere al di sotto di questa soglia.

Leggi anche –> Correa alla Juventus, calciomercato | Annuncio social: che retroscena!

Il Milan avrebbe fatto pervenire una proposta al suo entourage pari a 4 milioni di euro, bonus inclusi; offerta ritenuta non soddisfacente dal centrocampista, che però non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Intervenuto a Calciomercato.it TV, il giornalista de “La Stampa“, Antonio Barillà, ha espresso un suo parere circa il possibile approdo di Calhanoglu alla Juventus.