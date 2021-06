Calciomercato Juventus, bomba dal Sudamerica | Colpo da 10 milioni e addio

Calciomercato Juventus, notizia bomba dal Sudamerica: pronto il riscatto a 10 milioni di euro. Svelate le cifre

Il mercato della Juventus sembra attraversare una fase di stallo. Il nodo da sciogliere relativo alle cessioni è di quelli intricati: il tesoretto che potrebbe essere racimolato qualora si dovessero concretizzare gli addii di Demiral e Cristiano Ronaldo, ad esempio, permetterebbe ai vertici dirigenziali bianconeri di affacciarsi in sede di negoziazioni con un altro piglio. Il reparto per il quale urgono maggiori interventi è il centrocampo: non è un caso che Cherubini stia stringendo i tempi per Locatelli, con il quale avrebbe già raggiunto un accordo per quanto riguarda l’ingaggio. Parallelamente alle trattative per il gioiello del Sassuolo, i piemontesi lavorano anche su un altro fronte.

Calciomercato Juventus, riscatto Bentancur dal Boca: il Chelsea è interessato