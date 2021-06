Calciomercato Juventus, colpo in entrata | “Trattativa a fuoco lento”

Calciomercato Juventus, affare in entrata: la rivelazione in diretta offre maggiori ragguagli sull’esito della trattativa

Calciomercato Juventus | Il nome più caldo per il calciomercato della Juventus continua ad essere Manuel Locatelli. Nei giorni scorsi è avvenuto il tanto atteso summit tra i bianconeri e i neroverdi per cominciare ad imbastire la trattativa, che dovrebbe portare l’ex regista del Milan presso la corte di Max Allegri. Il condizionale è d’obbligo, anche se sembrano esserci tutti i presupposti alché l’operazione si concretizzi: non si è ancora entrati nei dettagli, ma il tutto dovrebbe essere definito sulla base di una valutazione complessiva di 40 / 45 milioni di euro. Resta da capire se vi sarà o meno l’inserimento di contropartite tecniche: in questo senso, Dragusin e Fagioli restano i profili maggiormente graditi dagli emiliani.

Locatelli alla Juventus, calciomercato | La rivelazione di Agresti

A Juventibus il giornalista Romeo Agresti ha dato maggiori ragguagli sullo stato dell’operazione Locatelli. Ecco le sue parole: “La trattativa Locatelli va avanti a fuoco lento. Possibile incontro la prossima settimana tra Sassuolo e Juventus. Si devono ancora decidere cifre, contropartite tecniche e modalità di pagamento, ma trapela ottimismo.”