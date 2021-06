Calciomercato Juventus, prima cessione vicina: ecco cosa manca per il sì definitivo che suggellerebbe l’affare

Il mercato della Juventus non può non prescindere dalle cessioni, in un “do ut des” che non sempre ha accompagnato le ultime manovre bianconere, spesso imbrigliate dall’ostracismo degli esuberi a lasciare la “Vecchia Signora“. Uno dei nomi più caldi sul fronte uscite continua ad essere quello di Gianluca Frabotta, per il quale il Genoa sembra essere la soluzione più probabile: tuttavia, i liguri non hanno ancora chiuso l’affare, e di conseguenza per il laterale sinistro sembra essersi scatenata una vera e propria asta.

Leggi anche –> Demiral, la Juventus ha ufficialmente fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, le ultime su Frabotta