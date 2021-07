Calciomercato Juventus, il ritorno di Kean | Affare in dirittura d’arrivo

Calciomercato Juventus, Kean ritorna? L’affare è in dirittura d’arrivo: manca poco per la chiusura. I dettagli

Il futuro di Moise Kean sarà nuovamente a Parigi. Secondo quanto riportato dall’emittente francese M6, la trattativa per il ritorno dell’attaccante italiano sotto la Tour Eiffel sarebbe giunta alle sue battute conclusive: operazione che, però, dovrebbe chiudersi con la formula del prestito, e non con una cessione a titolo definitivo, come precedentemente si pensava, anche perché l’Everton valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro. Nelle scorse ore si era fatta strada l’ipotesi di un suggestivo ritorno di Kean alla Juventus, ma i bianconeri hanno altri piani: molto, a dire il vero, dipenderà dalla decisione di Cristiano Ronaldo, che dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro.

Kean Juventus, calciomercato: il bomber a un passo dal Psg | Chiusura vicina

Ad ogni modo, mancano soltanto le classiche formalità per il trasferimento di Moise Kean al Psg: una soluzione per la quale ha spinto non solo il diretto interessato, desideroso di giocarsi le proprie chances in uno dei club più forti d’Europa, ma anche la stessa compagine francese. Kean, infatti, con la sua poliedricità tattica ( può giocare sia da esterno che da punta centrale), ben si adatta allo scacchiere tattico di Mauricio Pochettino: non è un caso che nell’ultima stagione sia stato preferito a più riprese a Mauro Icardi.