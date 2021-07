Calciomercato Juventus, beffa a centrocampo | C’entra la Roma

Calciomercato Juventus, beffa a centrocampo: maxi intreccio con la Roma. La suggestiva indiscrezione rilanciata nelle ultime ore

La Juve ha fatto una scelta per il proprio centrocampo: è Locatelli l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto. I contatti con il Sassuolo vanno avanti, e nelle prossime settimane sono previsti ulteriori incontri: manca, però, l’intesa, e questo in sede di negoziazioni non è un dettaglio. Dai sondaggi esplorativi degli ultimi giorni è emersa, da parte della Juventus, l’intenzione di arrivare sì ai 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo, ma attraverso l’inserimento di almeno una contropartita tecnica individuata in Dragusin. Offerta che non soddisferebbe in toto il Sassuolo, che chiederebbe ancora 40 milioni di cash: i neroverdi sanno benissimo che Locatelli ha mercato, e che un’offerta corposa superiore a quella della Juve può arrivare da un momento all’altro.

Locatelli-Juventus, calciomercato | Occhio all’Arsenal, che con i soldi di Xhaka…

Secondo quanto riferito da Niccolò Paganini a Notti Europee, l’Arsenal potrebbe sferrare l’assalto decisivo a Locatelli nei prossimi giorni, dopo che sarà ultimata la cessione di Granit Xhaka alla Roma, per la quale mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli. I giallorossi dovrebbero chiudere l’operazione per una cifra complessiva sui 17 milioni di euro, soldi che i Gunners reinvestirebbero prontamente per dare nuova linfa al centrocampo: occhio, dunque, al possibile rilancio del club inglese. La Juve deve prestare molta attenzione: Cherubini non intende partecipare ad aste e fare il gioco del Sassuolo, ma è una situazione che va risolta a stretto giro di posta.