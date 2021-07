Calciomercato Juventus, Allegri blocca tutto | Salta l’affare

Calciomercato Juventus, Allegri blocca tutto e quindi salta l’affare. Ecco le ultime che arrivano dalla Spagna sul difensore

A livello pratico Massimiliano Allegri prenderà possesso della sua Juventus alla fine della prossima settimana, quando dovrebbe iniziare il ritiro dei bianconeri in vista della prossima stagione con il “nuovo” tecnico in panchina. Ma senza dubbio, il livornese, ha già iniziato a dare indicazioni sul mercato a Cherubini. Ponendo dei veti a delle cessioni che in alcuni momenti sembravano scontate, e dando un’accelerata ai rinforzi che dovrebbero arrivare.

Per questo secondo campo è indubbio che il tecnico abbia chiesto alla società un sacrificio economico per arrivare a Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è il primo vero obiettivo della stagione. Lui ha mandato dei segnali, parlando apertamente e sottolineando il fatto di voler giocare la prossima Champions League. Tocca alla Juve, adesso, piazzare l’affondo decisivo.

Calciomercato Juventus, Allegri vieta la cessione

Il primo veto, comunque, alle cessioni, è stato posto dal tecnico e riguarda il difensore olandese De Ligt. Non si muove da Torino – spiega tofochajes dalla Spagna – visto che i bianconeri avrebbero rimandato al mittente tutte le offerte del Barcellona. Allegri lo vuole allenare. E sa benissimo che le prestazioni di De Ligt possono migliorare con il suo lavoro. E allora rimane in bianconero. Ormai non ci sono dubbi.

La difesa bianconera quindi riparte da lui e dal prossimo rinnovo di Giorgio Chiellini, che ieri sera ha messo ha annientato il pericolo numero uno del Belgio: l’interista Lukaku, che praticamente il pallone non l’ha mai visto. Ok che è andato a segno su calcio di rigore, ma in quella occasione, Giorgione nazionale, non poteva farci nulla. Ci ha pensato dopo a non fargli annusare il pallone.