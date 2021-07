Morata, c’è solo una cura che può aiutare l’attaccante della Juventus

Morata è uscito devastato dall’esperienza all’Europeo. Ha segnato, ma ha fallito il rigore decisivo contro l’Italia. Adesso deve fare così.

Alvaro Morata ha chiuso la sua esperienza all’Europeo in lacrime. Il rigore fallito contro l’Italia ha fatto sì che gli azzurri andassero in finale e che la Spagna tornasse a casa. Subito, ha dovuto fare i conti con gli insulti le minacce social piovute addosso a sua moglie. Roba folle, da denuncia su cui la polizia postale non può lasciar correre. Il canterano dal canto suo, adesso ha bisogno di una bella vacanza. Rigenerante e soprattuto isolante. Poi lo aspetta la Juventus con la migliore cura possibile.

