Calciomercato Juventus, tentazione Luis Alberto | Rottura con la Lazio

Luis Alberto ha rotto con la Lazio e la notizia è deflagrata immediatamente in tutta Europa. Per la Juventus è una tentazione enorme.

A Roma è scoppiata una bomba. Subito, nel primo giorno di Maurizio Sarri, il tecnico che sa come comportarsi con i campioni alla… Raul Albiol. Quando c’è da confrontarsi con Cristiano Ronaldo, però, le cose cambiano. E alla Lazio c’è subito una grana, enorme. Luis Alberto non si è presentato in ritiro. Secondo il Corriere dello Sport è immaginabile l’irritazione di Lotito, che appena chiuso il caso Salernitana. Per lui, nemmeno dopo 24 ore, un altro fronte su cui sprecare energie e risorse. Non è escluso pertanto che scatti una multa.

Luis Alberto, tentazione per Allegri