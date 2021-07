Calciomercato Juventus, il Chelsea chiede Chiesa | Fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, dopo lo straordinario Europeo anche il Chelsea sulle tracce di Federico Chiesa: ecco il prezzo

Prima ne ha parlato l’allenatore del Bayern Monaco, Nagelsmann, tessendone le lodi e spiegando apertamente che sarebbe l’uomo ideale per la sua squadra. Adesso anche il Chelsea si sarebbe fiondato su Federico Chiesa. La conferma arriva dal giornalista della Bild Christian Falk, parlando anche dell’offerta che il club inglese avrebbe fatto alla società bianconera.

Una cifra sicuramente importante: ad Agnelli sarebbe arrivata un’offerta da 100 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Monstre. Un’enorme quantità di denaro che sicuramente potrebbe fare al caso delle casse bianconere. In ogni caso, una risposta, sarebbe già arrivata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Nedved rassicura | La rivelazione al tifoso

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, doppia offerta per il mediano | C’è una novità

Calciomercato Juventus, respinta l’offerta per Chiesa

Intoccabile. Non si tratta minimamente. E’ questa la risposta che la Juventus – e che tutti i tifosi bianconeri speravano di sentire – avrebbe dato al Chelsea nel momento in cui la società inglese si è affacciata per iniziare una trattativa. Questa non ci sarà. L’ex Fiorentina, che con le sue prestazioni ha influito in maniera determinante per la conquista di Euro 2020, non si muoverà da Torino. Oltre il veto da parte della società è arrivato anche quello di Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di lavorare con l’attaccante esterno adesso in vacanza.

Per tornare a vincere Chiesa è fondamentale. Per tornare alla vittoria in Italia e assaltare quella in Europa, Chiesa è un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico dell’allenatore bianconero. Troppo forte. E anche davanti un’offerta da 100 milioni di euro non c’è nulla da fare. Non si tratta.