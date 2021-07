By

Calciomercato Juventus, oggi è stato il giorno degli arrivi al J Medical, anche Nedved presente che ha fatto una rivelazione ad un tifoso.

Calciomercato Juventus, oggi è giornata di ritrovi al J Medical, tanti giocatore sono tornarti dal prestito ma c’è stato l’arrivo anche del “nuovo” mister Allegri che oggi inizia ufficialmente la sua nuova avventura in bianconero. Fra i tanti arrivi c’è stato anche, naturalmente, quello del vicepresidente Pavel Nedved. Come riporta ‘Ilbianconero.com’ fra ovazioni e cori, Pavel si è fatto uscire una piccola importante rivelazione, proprio così, alla domanda di un tifoso sul futuro di Cristiano Ronaldo, il vice presidente non ha esitato a rispondere.

Calciomercato Juventus, Nedved rassicura | La rivelazione al tifoso

Stando alle parole di Nedved al tifoso non c’è da preoccuparsi, Cristiano Ronaldo sarà ancora bianconero ed è pronto a ritornare. Il tifoso ha infatti chiesto informazione sul fenomeno portoghese, se sarà ancora parte del team per la nuova stagione. Pronta la risposta del vice presidente che con un lapidario “Arriva, arriva” chiude definitivamente la questione.