Calciomercato Juventus, doppia offerta dalla Francia per il mediano. La risposta della società bianconera è stata tempestiva.

Calciomercato Juventus, dalla Francia sarebbero arrivate ben due offerte per il centrocampista francese bianconero Adrien Rabiot. A dare la notizia è stato il giornalista Camelio che a ‘Radio Radio’ annuncia che due squadre francesi avrebbero chiesto informazioni sul mediano ma che lo stipendio di 7 milioni di euro percepito dal francese vincolerebbe la trattativa. Entrambi i club preferirebbero prenderlo poi a zero, una volta da svincolato.

Calciomercato Juventus, doppia offerta per il mediano | C’è una novità

Tempestiva è stata quindi la risposta del club bianconero che ha negato la possibilità di far partire il francese. L’unica, probabile, pedina di un eventuale cessione a zero sarebbe Ramsey, ma Rabiot non si vuole perderlo a zero. Quasi certificata, quindi, la sua permanenza anche in questa stagione. Lo stesso Allegri sembra voler puntare molto sul nazionale francese che già all’europeo ha avuto diverso spazio nel centrocampo di Deschampes.