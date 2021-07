«Cristiano Ronaldo è un imbecille», spunta l’intercettazione telefonica

Scandalo dopo le intercettazioni pubblicate sul conto di Cristiano Ronaldo e altri suoi compagni. Il presidente Perez adesso rischia grosso.

Il quotidiano iberico “El Confidencial” ha pubblicato oggi una terza puntata degli audio di Florentino Pérez. Il nuovo materiale è datato, secondo i media, in due diverse conversazioni, l’ultima delle quali avvenuta nell’ottobre 2012. In esse il presidente del Real Madrid attacca duramente i portoghesi che erano sotto il suo comando durante la sua seconda fase da bianconero capo. Florentino è particolarmente duro con Mourinho e Cristiano Ronaldo, che descrive direttamente come “imbecilli”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Demiral nell’affare

Cristiano Ronaldo e Florentino Perez

«È pazzo. Questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Pensi che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe tutte le cose che fa – le parole di Florentino Perez su Cristiano Ronaldo -. L’ultima sciocchezza che ha fatto, che ha visto tutte le tempo. mondo mondo.. Perché pensi che faccia quella cosa stupida?». Ce n’è anche per George Mendes. «Mendes non comanda niente in lui. Così come non comanda niente a Mourinho. Zero di zero. Anche per le interviste. Niente. Questi sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l’allenatore e lui, non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero guadagnare molto di più se non lo fossero. Questi sono due anormali, perché stiamo parlando di molti soldi nel campo dei diritti di immagine. Inoltre, con quella faccia che hanno, con quel modo spavaldo, che non piacciono a tutti… La pubblicità è l’opposto, è l’opposto!».