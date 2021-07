Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Demiral nell’affare

Calciomercato Juventus, altro affare con la Roma: Demiral inserito nella trattativa nella possibile maxi operazione.

Dopo il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, la permanenza di Bonucci e di Chiellini, alla luce anche del sontuoso Europeo disputato dalla coppia difensiva con gli Azzurri di Roberto Mancini, appare scontata. Il principale indiziato a partire è diventato dunque Merih Demiral, autore di una stagione, la scorsa, tutt’altro che esaltante, nella quale il turco ha fatto molta fatica ad assimilare gli automatismi richiesti da Andrea Pirlo. Per l’ex Sassuolo c’erano stati degli abboccamenti in Premier League, ma l’Everton non ha ancora affondato il colpo, anche perché la Juventus non si è mai discostata dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Demiral per Florenzi?

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, potrebbe profilarsi un clamoroso scambio con la Roma. Demiral piace molto a José Mourinho, a caccia di un rinforzo importante per puntellare il reparto difensivo: le indiscrezioni che riferiscono di un interessamento dei giallorossi per Zoumà si inseriscono proprio in questa prospettiva. Con Florenzi che non appare una priorità per lo Special One, non è difficile ipotizzare uno scambio con il turco della Juve, con l’aggiunta di circa 16-17 milioni cash: al momento si tratta soltanto di un’idea e non è stata imbastata nessuna trattativa, ma non è detto che non si possano creare i giusti presupposti in futuro.